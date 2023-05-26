محبوب يقلّد الإمارات برونزية العرب في رمي القرص

ظفر البطل الإماراتي فيصل محبوب، بالميدالية البرونزية في رمي القرص، ضمن منافسات النسخة الأولى للبطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة، التي استضافتها تونس في رادس.

وتعد برونزية رمي القرص هي الثانية للاعب فيصل محبوب في البطولة، بعد تتويجه ببرونزية دفع الجلة في اليوم الافتتاحي.

وشهدت البطولة التي اختتمت، أول من أمس، مشاركة 216 رياضياً من 17 دولة، هي: الإمارات، تونس، الجزائر، قطر، السعودية، العراق، عمان، البحرين، الكويت، اليمن، مصر، لبنان، جيبوتي، الصومال، المغرب، السودان، وليبيا.

وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى قرر إدراج البطولة العربية ضمن الروزنامة الدولية 2023، لتصبح من بين المسابقات التي تحتسب نتائجها ضمن الترتيب العالمي للرياضيين.