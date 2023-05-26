تكريم

كرّم اتحاد التايكواندو عدداً من أولياء أمور اللاعبين البارزين الداعمين والأندية التي تنافس بقوة في بطولاته، وذلك انطلاقاً من يقينه بدور الأسرة في تعزيز الروح الرياضية للاعبين، خصوصاً في الألعاب الفردية.

شرط

استغرب مدرب تألق في الموسم الماضي من دوري الدرجة الأولى، رفض إدارة النادي الذي يفاوضه لقيادته في الموسم المقبل إضافة بند الشرط الجزائي في حال إنهاء خدماته، مشيراً إلى أن ذلك يعني أن الثقة معدومة منذ بداية الموسم.

استغناء

تفكر إدارة أحد أندية أبوظبي في الاستغناء عن لاعب يعتبر من أبرز نجوم الفريق، بسبب إصاباته المتكررة، إذ فشلت كل المحاولات في علاجه بخوضه على أقصى تقدير ثلاث أو أربع مباريات قبل أن يتعرض لإصابة جديدة تبعده عن الفريق.