لابا

تحوم الشكوك حول مشاركة لاعب فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، بمباراة فريقه في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لعدم تعافيه حتى الآن من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركاته في الدوري.

كارتيرون

أحد أندية أبوظبي يتواصل مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ليتولى تدريب الفريق في الموسم المقبل، خصوصاً أنه لا يرتبط بعقد مع أي فريق منذ رحيله عن الاتفاق السعودي في فبراير الماضي.

كاميلي

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب فريق الإمارات ودبا الفجيرة السابق البرازيلي كاميلي، أصبح قريباً من العودة للتدريب في الدولة، وأن أحد أندية الدرجة الأولى المنافسة يبحث تقديم عرض رسمي له.