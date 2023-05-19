اكتمال الاستعداد لمونديال دبي في «سلة الكراسي المتحركة»

اكتملت الاستعدادات لانطلاق بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من التاسع إلى 20 يونيو المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 28 منتخباً.

وتعد الإمارات أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف هذا الحدث العالمي، والتي تستضيف أيضاً على مدى ثلاثة أيام «كونغرس» الاتحاد الدولي، الذي سيشهد انتخاب رئيس الاتحاد والأعضاء لدورة جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا المنظمة بنادي دبي لأصحاب الهمم، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، وحضور مدير البطولة ماجد العصيمي.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد أن اللجان المختلفة تسعى لإبراز الوجه المشرق للدولة، موضحاً أن الاستعدادات تجري على قدم وساق، من أجل تقديم نسخة استثنائية تكون عالقة في أذهان المشاركين في «مونديال دبي».

وثمّن رئيس اللجنة العليا المنظمة دعم «القيادة الرشيدة» ومجلس دبي الرياضي والمؤسسات الحكومية والخاصة لأصحاب الهمم، في ظل اهتمام الدولة بجميع شرائح المجتمع، وقال: «إن كرة السلة اللعبة الشعبية الأولى لأصحاب الهمم على الكراسي المتحركة، ونأمل أن تحقق نسخة دبي الأهداف التي تقام من أجلها».

من جهته، أكد العصيمي أن «قمة الإثارة ستكون حاضرة في النسخة الجديدة التي ستشهد مشاركة منتخبنا في هذا الحدث العالمي، الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية»، مشيراً إلى أن «سلة الكراسي المتحركة شاركت للمرة الأولى في الأولمبياد خلال نسخة 1960 في روما».