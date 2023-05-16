108 مشاركين في اليوم الرياضي الخاص بذوي متلازمة داون"

نظَّمت الهيئة العامة للرياضة اليوم الثلاثاء، مبادرة "اليوم الرياضي الخاصة بذوي متلازمة داون"، بالتعاون مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون، وذلك بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة. وتأتي هذه الفعالية التي استضافها نادي شباب الأهلي ضمن سلسلة مبادرات "للرياضة.. للحياة" التي تطلقها الهيئة العامة للرياضة، في إطار حرصها على تعزيز الثقافة الرياضية المجتمعية، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى دعم أصحاب الهمم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمجهم وتمكينهم في المجتمع وإشراكهم بشكل فعال في الأنشطة الرياضية المختلفة وتوفير حياة أفضل لهم.

وركزت مبادرة "اليوم الرياضي لذوي متلازمة داون" على خلق روح المنافسة بين 108 مشاركين من 14 نادياً ومركزاً رياضياً من مختلف إمارات الدولة، تم تقسيمهم على ألعاب كرة السلة، وتنس الطاولة، واللياقة البدنية، والأيروبيك الجماعي لتعزيز التوازن والحس الحركي لدى المشاركين، وكرة البوتشي وهـي رياضة يحاول بها كل فريق تحريك أقصى عدد من كراته إلى نقطة أقرب للهدف من كرات الفريق المنافس.

وقال الأمين العام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبد الغفار حسين: "أولت قيادتنا الرشيدة اهتماماً خاصاً بالرياضة المجتمعية وفي مقدمتها رياضة أصحاب الهمم، لدورها الكبير في تعزيز الصحة المجتمعية، وغرس ثقافة قائمة على الإيجابية والمبادرة والتنافس الشريف والأخلاق والروح الرياضية العالية".

وأضاف عبد الغفار “نحن فخورون بتحقيق أصحاب الهمم العديد من الإنجازات على المستوى الدولي في ألعاب مختلفة، لذا نتطلع إلى اكتشاف الموهوبين منهم انسجاماً مع بجميع فئاته، وترسيخ دعائم مجتمع رياضي متميز يساهم في تعزيز حضور الدولة في المحافل العالمية".

من جهته، أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم على ضرورة دعم ممارسة الرياضة لذوي متلازمة داون من خلال تنظيم مختلف الأنشطة الرياضية لهم لتحفيزهم على المشاركة في الرياضات المتنوعة ودمجهم بشكل أكبر في المجتمع عبر توفير جميع المقومات اللازمة لهم لإبراز طاقاتهم ومهاراتهم الكامنة.

وقال "تحرص الهيئة العامة للرياضة على نحو دائم على توفير الفرص الرياضية لذوي متلازمة داون وغيرهم من أصحاب الهمم بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية .