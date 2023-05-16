النابودة والمري يحتفيان بتتويج شباب الأهلي بلقب الدوري (صور)

استقبل المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري، فريق شباب الأهلي احتفالاً بفوز الفريق بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه وحضر الاستقبال اللواء مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية طلال الشنقيطي وعدد من المسؤولين.



من جهته أقام رئيس مجلس الإدارة السابق لنادي شباب الأهلي عبدالله النابودة، مأدبة غداء في دبي احتفاء بإنجاز شباب الأهلي، وتتويجه بدرع دوري المحترفين، وحضر المأدبة لاعبو الفريق والجهازان الفني والإداري وعدد من قيادات إدارة النادي، يتقدمهم نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي للكرة إبراهيم عبدالملك، ومعهم سعيد خليفة سعيد سليمان.