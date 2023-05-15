خريبين: أول لقب له مذاق خاص

أعرب لاعب شباب الأهلي، السوري عمر خريبين، عن سعادته بفوز «فرسان دبي» بلقب دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن حصوله على أول لقب في مسيرته في الإمارات له مذاق خاص، بعدما خاض تجربتين مع الظفرة والوحدة، لم يحقق خلالهما أي لقب. وقال خريبين لـ«الإمارات اليوم» إن سعادته أكبر بأن أول لقب يحققه في الإمارات هو لقب الدوري، موضحاً: «الدوري يختلف عن كل البطولات في أي دولة في العالم، وهو البطولة الأهم، وأنا سعيد بأول لقب دوري أتوج به في الإمارات، لأن الجماهير لا تذكر إلا البطل».

وتابع: «في بداية الموسم لم نوفق بشكل كبير، وصبرنا، وتحسن الأداء، وتغيرت النتائج، وعوضنا في النهاية، بعدما حولنا العقبات إلى دروس تعلمنا منها حتى حصلنا على درع الدوري». وأشاد خريبين بعمل مدرب شباب الأهلي، البرتغالي ليوناردو جارديم، قائلاً: «المدرب لم يقصر معنا، وتحملنا في البداية، وتعامل معنا بشكل جيد حتى نجحنا في تحقيق اللقب».

وختم تصريحاته بالرد على مسألة استمراره مع شباب الأهلي عقب انتهاء إعارته من الوحدة، وقال: «لا أعلم ماذا سيحدث حتى الآن، إذ إنني مرتبط بعقد مع نادي الوحدة، وسأرى ماذا يمكن أن يحدث خلال الأيام المقبلة».