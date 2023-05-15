مستقبل

كشف لاعب أجنبي عن أنه لم يحدد موعد بدء إجازته خارج الإمارات، بسبب انتظاره رداً من إدارة النادي حول مستقبله مع الفريق، مشيراً إلى أنه سيبقى في الدولة حتى نهاية الأسبوع الحالي، قبل أن يسافر مع أسرته.

مدرب

قال مقربون من مدرب أجنبي بأحد أندية المحترفين إن المدرب شعر بأن أسهمه بدأت في الفترة الأخيرة بالتراجع بشكل كبير، بعد النتائج السلبية لفريقه وتراجع ترتيبه، ما أصابه بنوع من التوتر، بعدما كان يمثل أيقونة محببة لجمهور النادي الذي يتولى تدريبه.

أهداف

قال لاعب معتزل، شارك في المواسم الماضية بدوري الدرجة الأولى، إن من الضروري مراعاة النتائج والأرقام القياسية التي حققها قبل الاعتزال، وعدم نسيانها تزامناً مع مقارنتها بالأرقام الحالية، حفاظاً على تاريخه الكروي.