مدرب

تنتظر إدارة نادٍ بدوري أدنوك للمحترفين القرار النهائي لمدرب الفريق بشأن تجديد عقده بعدما أبدت الإدارة رغبتها في استمراره، في وقت تردد أن سبب تأخر حسم المدرب لقراره يعود إلى تلقيه عرضاً مغرياً من أحد الأندية المنافسة.

تبرير

برر مدرب في نادٍ محترف عدم الإيفاء بوعد قطعه على نفسه بعمل مقابلة إعلامية بعدم إتقانه للغة العربية أو الإنجليزية وأنه كلف صديقاً له بالترجمة وعلى الرغم من موافقة الأخير إلا أن المدرب لا يزال يماطل في ذلك دون سبب واضح.

عودة

يبحث لاعب مواطن معار من أحد أندية دوري المحترفين إلى فريق بدوري الدرجة الأولى، العودة إلى ناديه وأخذ مكان في القائمة الموسم المقبل، ولكن يبدو أن محاولته ستجد صعوبة في ظل امتلاك فريقه مجموعة من اللاعبين في المركز نفسه.