مواجهة فاصلة في "محاربي الإمارات بين القيسي وأرنيت

يترقب عشاق بطولة محاربي الإمارات بشغف كبير المواجهة الفاصلة في وزن الريشة للنسخة الدولية التي ستجمع بين البطل العربي الأردني علي القيسي (14-6) ومنافسه الكندي جيسي آرنيت (20-9) في النزال الرئيس من النسخة الدولية 42 للبطولة المقرر إقامتها 20 الجاري في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي.

وتكتسي مواجهة القيسي- آرنيت طابعا ثأريا بعد أن كان الثنائي التقيا مرتين سابقتين انتهى الأول بفوز آرنيت بالضربة الفنية القاضية، وتوج آرنيت بلقب البطولة، وفي الثانية نجح القيسي في الثأر وجاء فوزه عن طريق إخضاع آرنيت في ثالث جولات اللقاء. وستكون المواجهة المقبلة بمثابة النزال الفاصل بينهما.

وفي بقية النزالات يشهد الحدث الرئيس المشترك مواجهة بين اثنين من أبرز مقاتلي وزن الوسط هما البرازيلي جوسيلينو فيريرا (12-3) والإيراني أمير فضلي (5-1). وسيتم الإعلان عن باقي نزالات هذه النسخة على مدار الأيام المقبلة التي تتضمن مقاتلين من أكثر من 15 جنسية من حول العالم.

وتقام في 19 الجاري، فعاليات النسخة العربية 11 من محاربي الإمارات، وتشهد مواجهة قوية بين اللبناني محمد العسيلي (5-1) والمصري أحمد سامي (9-3) في الحدث الرئيس لهذه النسخة يسبقه نزال مثير بين حسين سالم (10-4) من العراق ومحمد صادق الطرابلسي (11-7) من تونس. كما تم الإعلان عن نزال بين الموهبة الصاعدة إلياس بولايد (3-0) المنتقل إلى محاربي الإمارات من بيلاتور ليواجه المصري عمر خالد الفيومي (5-1).