حمد المزروعي مسؤولاً أمنياً في مونديال الشباب بالأرجنتين

كلّف الاتحاد الدولي لكرة القدم حمد بن ديلان المزروعي عضو لجنة الحكام في اتحاد الكرة، مسؤولاً للأمن والسلامة في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة التي تستضيفها الأرجنتين في الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل.

ويُعد حمد المزروعي من أوائل الكوادر الوطنية المعتمدة لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن قائمة مراقبي المباريات الآسيويين لعام 2017، إضافة لاعتماد اسمه ضمن مسؤولي الأمن والسلامة في المسابقات التي يُنظمها الاتحاد القاري.

وشارك المزروعي مؤخراً، عضواً بلجنة الحكام في دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" التي استضافتها مدينة البصرة العراقية في شهر يناير الماضي، بالإضافة لتواجده مراقباً لمباريات المسابقات المحلية لأندية المحترفين.