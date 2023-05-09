«القوس والسهم» يختتم الاختبار الأول لتشكيلة المنتخب المشارك في كأس آسيا

اختتم اتحاد الإمارات للقوس والسهم «الاختبار الوطني الأول 2023» الذي أقيم في نادي شرطة الشارقة على مدى يومي السادس والسابع من مايو الجاري لاختيار لاعبي المنتخب الوطني المشارك في بطولة آسيا - المرحلة الثانية - التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من الثالث وحتي 11 يونيو المقبل.

وأكد الأمين العام للاتحاد، حميد عبدالله المشرخ، أهمية هذه الاختبارات انطلاقاً من الرغبة الكبيرة لإظهار المردود الفني المشرف الذي يمهد الطريق لحصد النتائج التي تتماشى مع استراتيجية مجلس الإدارة برئاسة سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، بتمكين عناصر المنتخب بالقدرات والمهارات التي تتوج هذه الجهود بالنتائج المتميزة في الاستحقاقات الإقليمية والدولية.

وذكر المشرخ أن المنتخب سيشارك أيضاً بعد آسيوية سنغافورة في بطولة العالم ببرلين من 29 يوليو، وحتي السابع من أغسطس، المقبلين، والتي تعتبر من المنافسات ذات المستوى العالي، بما يستدعي انتقاء أفضل اللاعبين من خلال الدرجات التي سيحصلون عليها في الاختبار الوطني الثاني المقرر انعقاده في الفترة من 16 إلى 18 يونيو من العام الجاري.

وأضاف: «سيتم إجراء الاختبار الوطني الثالث للعام 2023 في الفترة من الأول وحتى الثالث سبتمبر المقبل من العام الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا والتي تستضيفها تايلاند من الرابع إلى 12 نوفمبر».