مدرب

أحد أندية دوري أدنوك في وسط الترتيب دخل مفاوضات مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق في الموسم الجديد على الرغم التأكيد السابق من اقتراب إدارة النادي لتجديد عقد المدرب الحالي للاستمرار في مهامه.

ضغوطات

تضغط إدارة النادي المتألق هذا الموسم على لاعبها الأجنبي للبقاء وإلغاء فكرة الرحيل مستغلاً الشرط الجزائي في عقده الذي يعطيه الحق بالمغادرة في أي وقت إذ اقترح مسؤولي النادي على اللاعب تمديد عقده لموسمين مع زيادة راتبه وإلغاء الشرط الجزائي.

ميزانية

رصد ناد اعتبر الحصان الأسود في دوري أدنوك الميزانية الأضخم في تاريخه لدعم صفوفه في الموسم المقبل بصفقات من العيار الثقيل للمنافسة على اللقب، والميزانية الجديدة سيتم توجيه أغلبها للتعاقد مع لاعبين مواطنين.