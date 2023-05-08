فريق الحمرية يتوّج بطلاً لسباق دبي للتجديف الحديث

أحرز فريق الحمرية لقب سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الجولة قبل الختامية من بطولة الإمارات)، حيث نال النادي كأس التفوق العام. وقام بتتويج الفائزين والفائزات محمد المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي البحري، ومحمد العبيدلي الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، وعبدالعزيز الفلاسي من شركة نخيل. وتم أيضاً تكريم الجهات الراعية والداعمة، ونجوم منتخب التجديف الحديث المتوج حديثاً بثلاث ميداليات تاريخية في بطولة آسيا.