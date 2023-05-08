عقود

أرجع جمهور أحد أندية دوري المحترفين عبر تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة في الدوري إلى ما وصفوه بتأخر إدارة النادي في حسم تجديد عقود بعض اللاعبين، ما انعكس بشكل سلبي على أداء عدد منهم في الفترة الأخيرة.

طموح

قال أحد مدربي ناد في دوري الدرجة الأولى، إنه فاتح إدارة النادي برغبته بالاعتذار عن عدم مواصلة مهمته بعد أن علم أنها لا تطمح للتأهل إلى دوري «الأضواء»، وأن ذلك ليس ضمن اهتماماتها، وقد قام المدرب أخيراً بمغادرة تدريب الفريق.

مكافآت

كشف مدرب لناد تميز في الموسم الجاري بدوري الدرجة الأولى أن إدارة النادي أوقفت صرف مكافآت الفوز للاعبين بعد أن تأكد لها بقاء الفريق للمشاركة في الموسم المقبل، ما انعكس سلباً على معنويات اللاعبين.