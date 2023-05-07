مباريات اليوم
دوري أدنوك للمحترفين
كلباء - خورفكان 18:15
الوصل - العين 21:00
بني ياس - شباب الأهلي 21:00
دوري الدرجة الأولى
الإمارات - العربي 18:05
الفجيرة - مصفوت 18:05
الجزيرة الحمراء - التعاون 18:05
دبا الحصن - مسافي 18:05
حتا - الرمس 18:05
العروبة - فرسان هسبانيا 18:05
«غلف إف سي» - الذيد 18:05
بينونة - الحمرية 18:05
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل - أرسنال 19:30
وست هام - مانشستر يونايتد 22:00
الدوري الفرنسي
تروا - سان جرمان 22:45
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