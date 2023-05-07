مباريات اليوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري أدنوك للمحترفين

كلباء - خورفكان 18:15

الوصل - العين 21:00

بني ياس - شباب الأهلي 21:00

دوري الدرجة الأولى

الإمارات - العربي 18:05

الفجيرة - مصفوت 18:05

الجزيرة الحمراء - التعاون 18:05

دبا الحصن - مسافي 18:05

حتا - الرمس 18:05

العروبة - فرسان هسبانيا 18:05

«غلف إف سي» - الذيد 18:05

بينونة - الحمرية 18:05

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل - أرسنال 19:30

وست هام - مانشستر يونايتد 22:00

الدوري الفرنسي

تروا - سان جرمان 22:45

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