مباريات اليوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري أدنوك للمحترفين

الظفرة - الجزيرة 18:15

الشارقة - دبا 18:15

البطائح - النصر 18:15

عجمان - الوحدة 21:00

نهائي أبطال آسيا

أوراوا - الهلال 13:00

نهائي كأس إسبانيا

ريال مدريد - أوساسونا 00:00

الدوري الإنجليزي

بورنموث - تشلسي 18:00

توتنهام - كريستال بالاس 18:00

سيتي - ليدز 18:00

ليفربول - برينتفورد 20:30

الدوري الإيطالي

ميلان - لاتسيو 17:00

روما - إنترميلان 20:00

الدوري الألماني

بريمن - البايرن 20:30

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