مباريات اليوم
دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة - الجزيرة 18:15
الشارقة - دبا 18:15
البطائح - النصر 18:15
عجمان - الوحدة 21:00
نهائي أبطال آسيا
أوراوا - الهلال 13:00
نهائي كأس إسبانيا
ريال مدريد - أوساسونا 00:00
الدوري الإنجليزي
بورنموث - تشلسي 18:00
توتنهام - كريستال بالاس 18:00
سيتي - ليدز 18:00
ليفربول - برينتفورد 20:30
الدوري الإيطالي
ميلان - لاتسيو 17:00
روما - إنترميلان 20:00
الدوري الألماني
بريمن - البايرن 20:30
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