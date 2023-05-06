أكاديمية يوفنتوس تطلق برنامج تطوير المدربين في دبي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي عن إطلاق برنامج تدريب وتطوير المدربين في دبي الذي يقام خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 الذي يتيح للمدربين الاستفادة من الخبرات التدريبية الكبيرة والأسلوب المميز لنادي يوفنتوس والطواقم التدريبية الخاصة بالنادي، التي تعد من بين الأفضل في إيطاليا وأوروبا وإكساب المدربين العاملين في الدولة المزيد من الخبرات التدريبية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث فيه كل: من مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي أحمد سالم المهري، والنجم الإيطالي أندريا بارزالي الذي فاز مع منتخب إيطاليا بكأس العالم 2006، وفاز مع نادي يوفنتوس بالعديد من البطولات، منها الدوري الإيطالي ثماني مرات، وكأس إيطاليا أربع مرات، وكاس السوبر الإيطالي أربع مرات، وحل في المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا مرتين.

كما تحدث في المؤتمر الصحافي كل من: محمد لعجم، رئيس مجلس إدارة إف إف جي سبورتس مانجمنت المسؤولة عن أكاديمات يوفنتوس بالإمارات، وفابريزيو بوجليسي، الرئيس التنفيذي في الشركة، ودافيد فورناكا، مدير أكاديمية يوفنتوس.

وتم خلال المؤتمر الصحافي الإعلان عن أهم البرامج والمبادرات التي تنظمها أكاديمية يوفنتوس في دبي الفائزة بجائزة أفضل أكاديمية كرة قدم في الشرق الأوسط، من أبرزها برنامج المدربين الجديد الذي يتضمن تدريبات نظرية وميدانية تحت إشراف مباشر من خبراء ولاعبين في أكاديمية يوفنتوس دبي، كما تم الإعلان عن تنظيم كأس العالم لأكاديميات يوفنتوس التي تشارك فيه جميع الأكاديميات التابعة للنادي من جميع قارات العالم من خلال اختيار أفضل اللاعبين الذين يمثلون هذه الأكاديميات للعب في تورينو خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو المقبل.

وسيتم انتقاء عدد محدود من المدربين للمشاركة في البرنامج ولزيادة تركيز التدريبات عليهم، وستكون الأولوية للمدربين في دبي الذين يرغبون في تطوير مستوياتهم، وبعد قياس النجاح الذي يتحقق لهذا البرنامج سيتم توسيع نشاط البرنامج ليشمل عدداً أكبر من المدربين.