مجلس شباب الأولمبية يستعرض «مبادرات رياضية نوعية»

استعرض مجلس شباب اللجنة الأولمبية الوطنية سبل تعزيز مسيرته خلال المرحلة المقبلة، وما تتضمنه من مناسبات واستحقاقات مهمة على المستويين المحلي والدولي، انطلاقاً من مهامه في نشر ثقافة الحركة الأولمبية، والتأكيد على أهميتها بين فئة شباب المجتمع، واقتراح المبادرات التي تؤكد على أن الرياضة أسلوب حياة، وأساس لبناء شباب المجتمع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد الثلاثاء الماضي بمقر اللجنة في دبي، بحضور الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية المهندسة عزة بنت سليمان، ورئيس مجلس شباب اللجنة الأولمبية الوطنية راشد محمد عبدالله، ونائب الرئيس أحمد علي المازمي، والأعضاء: سلطان أحمد المازمي، ومحمد حسن المروي، ومجد محمد البلوشي، وخلود حمدان الحوسني، وماجد سلطان المنصوري، وعلي جابر المرزوقي، وشيخة علي الكعبي.