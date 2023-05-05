راشد بن حميد رئيساً للجنة المنظمة في كأس العالم للكرة الشاطئية

شكّل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، وعضو مجلس الإدارة، علي حمد «نائباً»، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب «نائباً»، وعضوية رئيس لجنة الفعاليات بالقيادة العامة لشرطة دبي، اللواء عبدالله الغيثي، وعضو مجلس الإدارة، أحمد بن درويش، والأمين العام لاتحاد الكرة، محمد الظاهري، ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بـ«الفيفا»، خوان كاسكو.

وكان مجلس الاتحاد الدولي «الفيفا» قد صادق على الموعد النهائي لكأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها الدولة خلال الفترة من 16 إلى 26 نوفمبر 2023.

يذكر أن الدولة حصلت في ديسمبر الماضي، على حق تنظيم البطولة للمرة الثانية في تاريخها، بعدما تفوق ملف الترشح الإماراتي على العديد من ملفات الترشح الأخرى.