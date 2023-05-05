مفاوضات

تتفاوض إدارة أحد الأندية مع مدرب سبق له التدريب في دوري المحترفين، ليتولى مهمة الفريق الموسم المقبل، خصوصاً أن المدرب الحالي لم يرد على عرض الإدارة بتجديد عقده.

أسرار

خبر التعاقد مع المدرب بديهي، وليس كما يقال إنه من الأسرار «شديدة الخطورة»، لماذا نخشى مواجهة الإعلام والجمهور، هذا من صميم العمل، وفي السكيك هنالك من يحاول كسب الود بتسريب تكهنات وأخبار «لا قيمة لها»، ولا تعني الشارع الرياضي والهدف التغطية على العلة.

صفقة

نفى مصدر مقرب من إدارة أحد أندية دوري المحترفين ما تردد، أخيراً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دخول النادي في مفاوضات مع لاعب أجنبي كبير، لعقد صفقة معه، وضمه إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.