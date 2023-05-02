صفقة

يستعد ناديان لإجراء صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على مستوى خط الهجوم، بعدما وافق لاعبان أجنبيان على رحيل كل منهما إلى الفريق الآخر.

عرضان

تلقى مدرب مواطن برز اسمه في الفترة الأخيرة، عرضين من دوري أدنوك للمحترفين، لتدريب أحدهما في الموسم المقبل، إلا أنه أجّل الرد على الطلبين إلى حين انتهاء مهمته مع فريقه الحالي.

الجويني

برز اسم المهاجم التونسي هيثم الجويني على رأس قائمة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، بعد تألقه اللافت مع «نسور قرطاج» في الفترة الأخيرة، إذ بدأ اهتمام النادي بهذا اللاعب بعد تألقه في مباراة ليبيا الأخيرة بتصفيات الأمم الإفريقية.