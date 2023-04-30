كامارا

احتفل مهاجم الشارقة، عثمان كامارا، على طريقته الخاصة بفوز فريقه بلقب كأس رئيس الدولة، إذ بدا فرحاً داخل ملعب المباراة، وهو يلوح للجمهور الذي تفاعل معه وبدأ يردد خلفه أهازيج الانتصار.

مفاجأة

يفكر لاعب أجنبي في أحد أندية دوري المحترفين في العودة إلى دوري عربي، ولكن من بوابة فريق منافس لفريقه السابق، إذ ينتظر الرأي النهائي لإدارة ناديه بشأن استمراره في الموسم المقبل.

تتويج

دعا نادي العين الجماهير إلى حضور مباراة تتويج فريق الشباب تحت 18، التي ستجمعه بالوحدة في السادسة من مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، والدخول في سحوبات قيمة، من بينها سيارة «سلفرادو»، وتذاكر طيران، علماً بأن الدخول سيكون مجاناً.