اتحاد اليد يضع الخطوط العريضة للمنتخب مع المدرب الجديد

بحث رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين في اتحاد كرة اليد، فيصل الطواش، أول من أمس، مع مدرب المنتخب الوطني الجديد، الفرنسي دانيلو برستوفاك، الخطوط العريضة لمهمته، وأبرز الأهداف التي من المنتظر أن يحققها في استحقاقات المنتخب المقبلة التي من أبرزها التصفيات الآسيوية لأولمبياد باريس 2024، والتي من المقرر أن تقام خلال الفترة من 18 إلى 28 من أكتوبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، وكذلك المشاركة في البطولة الآسيوية الـ21 للرجال المزمعة إقامتها مطلع عام 2024.