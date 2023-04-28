تغيير

قال إداري في أحد أندية المحترفين لـ«الإمارات اليوم»: «إن إدارة النادي قد تتجه إلى تغيير المدرب، بعدما تأخر في الرد على العرض المقدم له لتمديد عقده»، مشيراً إلى أن أسماءً عدة مطروحة أمام النادي، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع المدرب.

مدرب

يراهن مدرب على الفوز باللقب الكبير، من أجل رفع أسهمه في المفاوضات الجارية بينه وبين إدارة النادي منذ فترة، للاستمرار في قيادة الفريق الموسم المقبل، وفق شروط جديدة.

تغطية

يتطلع متابعون رياضيون لدوري الدرجة الأولى إلى حضور القنوات الرياضية من أجل النقل التلفزيوني لما تبقى من مباريات، خصوصاً وقد وصل الدوري إلى مراحله النهائية، وأصبح وجود تقنية الفيديو مؤثراً.