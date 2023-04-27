بعثة منتخب سلة الكراسي المتحركة تصل إلى الكويت

وصلت بعثة منتخب سلة الكراسي المتحركة إلى الكويت عبر مطار دبي الدولي، وذلك للمشاركة في البطولة العربية، التي من المزمع أن تستمر حتى الثاني من شهر مايو المقبل. وتُعد البطولة العربية واحدة من أبرز المحطات التحضيرية استعداداً لمنافسات بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي ستقام في الإمارات يونيو المقبل. وأكد الأمين العام للجنة البارلمبية الوطنية، ذيبان سالم المهيري، في تصريح صحافي، أن لاعبي المنتخب لديهم ثقة عالية بالنفس، وبمعنويات عالية، ويسعون للظهور بمستوى مشرف في البطولة.

ومن المنتظر أن يستكمل المنتخب تحضيراته لبطولة العالم بعد العودة من الكويت، ليستأنف الاستعدادات بمجموعة من المباريات الودية، إضافة إلى المعسكرات الداخلية والخارجية.