مقتنيات كأس رئيس الدولة متوافرة للبيع غداً

ذكر اتحاد الكرة القدم أنه سيقوم بطرح وتوفير المقتنيات والهدايا التذكارية الخاصة ببطولة كأس رئيس الدولة للبيع عبر النقاط التي ستتوزع أمام محيط وبوابات استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة، وذلك في النهائي الذي يجمع فريقي الشارقة والعين، غداً.

وستتمكن الجماهير من شراء المقتنيات والهدايا التذكارية المكونة من قمصان وقبعات وعبوات مياه وشالات وغيرها، حيث تحمل هذه الهدايا شعار البطولة في هويتها الجديدة التي أُطلقت أخيراً.