إداري

وعد مسؤول بارز في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، إداري الفريق، بتقديم توصية إلى مجلس إدارة شركة النادي لكرة القدم باستمراره في منصبه، خلال الموسم المقبل، بسبب العلاقة القوية التي تربطه باللاعبين من جانب، وبمدرب الفريق من جانب آخر.

توقف

استغرب متابعون لدوري الدرجة الأولى توقف مباريات البطولة 12 يوماً، فيما المنافسات في أشدها، وأوضحوا أن ذلك يؤثر في النواحي الفنية للفرق وعلى تركيز اللاعبين، وطالبوا بانتظام المسابقة.

موافقة

وافق لاعب أجنبي على شروط إدارة أحد أندية دوري المحترفين للانتقال إلى صفوفه بشكل نهائي بداية من الموسم المقبل، لكنه طلب أن يتفاوض النادي مع ناديه الأصلي المعار منه حتى نهاية الموسم.