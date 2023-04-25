عقد

ينتظر أحد اللاعبين المخضرمين في نادٍ بدوري أدنوك موقف شركة كرة القدم من تمديد عقده لموسم إضافي، أو الإعلان رسمياً عن اعتزاله في نهاية الموسم الجاري، إذ أكد مسؤول في شركة كرة القدم أن قرار الشركة بتمديد العقد من عدمه سيظهر بعد الجولة 25.

ترحيب

رحّب نادٍ في دوري المحترفين بالاستغناء عن لاعبه الأجنبي للأندية الراغبة في التعاقد معه، شريطة أن يتم تسديد الشرط الجزائي في عقده، والبالغ مليوني دولار، على الرغم من أن اللاعب لايزال متبقياً في عقده موسم واحد فقط.

غياب

تأكد غياب حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر عن الفريق حتى نهاية الموسم، وعدم مشاركته مع الفريق في المباراتين المقبلتين أمام كل من بني ياس وعجمان في الدوري، إثر إصابته بنزيف في الكبد خلال مباراة شباب الأهلي والبطائح في الجولة الـ22.