منتخب الجوجيتسو يحرز 6 ميداليات في اليوم الأول للجائزة الكبرى بفرنسا

حقق نجوم المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، إنجازاً جديداً مع انطلاق منافسات بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري.

وواصل نجوم الجوجيتسو مسيرة تألقهم على الساحة العالمية محققين ست ميداليات ملوّنة في اليوم الأول من المنافسات، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، حيث نجح في حصد الذهب كل من: عمر السويدي في وزن 56 كلغم، وخالد الشحي في وزن 62 كلغم، فيما توّج بالميداليتين الفضيتين كل من: ذياب النعيمي في وزن 56 كلغم، ومحمد علي السويدي في وزن 69 كلغم، بينما حققت شمّا الكلباني برونزية وزن 63 كلغم، وسلطان جبر برونزية وزن 69 كلغم.

وأكد مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مبارك المنهالي، أن أبطال المنتخب قدموا أداءً قوياً في منافسات اليوم الأول، وترجموا الخطط التي عملوا عليها مع الجهاز الفني في الفترة الماضية إلى انتصارات مميزة على البساط، في صورة تعكس التطور الكبير لجوجيتسو الإمارات وريادته العالمية.

وقال: «تميز لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني بالحضور البدني والذهني والتركيز الكبير خلال نزالات الأمس، وتمكنوا من إحداث الفارق، متفوقين على مجموعة من أقوى اللاعبين في العالم من أصحاب الخبرة، انطلاقاً من حرصهم ومسؤوليتهم على أن تكون مشاركتهم في البطولة استكمالاً لمسيرة الإنجازات التي بدأوا بها عامهم الجديد، من خلال التتويج ببطولة آسيا للجوجيتسو في العاصمة التايلاندية بانكوك فبراير الماضي». وأوضح أن «جميع لاعبي ولاعبات المنتخب قدموا أداءً مشرّفاً، ونجح معظمهم في الصعود إلى منصّة التتويج»، مشيراً إلى أن فرصة المنتخب الوطني في رفع رصيده من الميداليات الملوّنة في البطولة لاتزال قائمة، في ظل مشاركة عدد منهم بمنافسات اليوم الثاني.