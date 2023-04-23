الدقيقة 97 تشعل صراع اللقب بين شباب الأهلي والعين في آخر جولتين

اعتقد المتصدر شباب الأهلي ومطارده العين أنهما في طريقيهما إلى فوزين قبل أن تهتز شباكهما في الدقيقة 97 خلال التعادل 2-2 مع الوصل وبني ياس على الترتيب بعد إهدار التقدم 2-صفر اليوم الأحد، ليستمر صراعهما على لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في آخر جولتين.

ويملك شباب الأهلي 51 نقطة من 24 مباراة، ليبقى فارق النقاط الثلاث مع العين حامل اللقب.

وكان شباب الأهلي سيحتاج إلى نقطة واحدة من آخر مباراتين لحسم اللقب اذا خرج منتصرا، لكنه لم يستغل تفوقه 2-صفر بهدفي أحمد نور الله ويحيى الغساني ليستقبل هدفين من فابيو ليما وأحمد غانم الذي انتزع التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي سيناريو متطابق أهدر العين تقدمه 2-صفر بهدفي كودجو لابا وسفيان رحيمي ليستقبل مرماه ثنائية نيكولاس خيمنيز من ركلة جزاء، بينما أحرز أحمد برمان هدف التعادل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 97 أيضا.