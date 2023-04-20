اتحاد الكرة يبحث الترتيبات التنظيمية والأمنية لنهائي الكأس

بحث اتحاد الإمارات لكرة القدم مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي الترتيبات التنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة التي تجمع الشارقة والعين 28 الجاري في استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد قبل أيام في مقر نادي الجزيرة بحضور محمد الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم والعميد محمد الشحي ممثل قوة التأمين المشتركة للفعاليات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأعضاء فريق العمل، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية ومسؤولي الملعب.

وناقش المجتمعون عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال، منها البرنامج الزمني للمباراة والخطة الخاصة بدخول ومغادرة الجماهير المدرجات، وتحديد أرقام البوابات لجماهير كل فريق، والأدوات التشجيعية المسموح بها، وعملية نقل الجماهير إلى الملعب، على أن يتم الإعلان عن الأماكن المخصصة للحافلات ومواعيد النقل عبر المنصات التابعة لاتحاد الكرة قريباً.

ويُواصل فريق عمل اتحاد كرة القدم سلسلة اجتماعاته اليومية وزياراته الميدانية لملعب المباراة بهدف التحضير المناسب للنهائي الأغلى، الذي من المنتظر أن يشهد حضوراً جماهيرياً لافتاً نظراً للشعبية الكبيرة لفريقي الشارقة والعين.