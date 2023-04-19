بالعربي

اهتم أحد الأندية الكبيرة في دوري أدنوك للمحترفين بخدمات لاعب وسط عجمان التونسي، فراس بالعربي للحصول على خدماته في الموسم المقبل، والذي مازال في عقده موسم آخر، إذ رحب اللاعب بالعرض لكنه اشترط موافقة ناديه على الرحيل.

محترف

أبلغ مسؤولو نادٍ بدوري أدنوك للمحترفين مدافع الفريق المحترف بأنه لن يكون مع الفريق في الموسم المقبل، قبل أربع جولات من نهاية المسابقة، لمنحه الوقت الكافي للبحث عن نادٍ آخر يلعب له سواء داخل الدولة أو خارجها.