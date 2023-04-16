قرار

قرر مجلس إدارة أحد أندية المحترفين إيقاف المفاوضات مع لاعب أجنبي يلعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعدما تراجع مستواه في المباريات الماضية، رغم الاتجاه السابق لإدارة النادي بشراء عقده بشكل نهائي.

شروط

قال مقربون من وكيل أعمال مدرب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين: «إن المدرب أبلغ إدارة النادي استعداده للجلوس للتفاوض مجدداً بشأن إمكانية تجديد عقده والاستمرار في قيادة الفريق والاتفاق على مدة العقد وشروطه»، علماً أن عقد المدرب ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

الحوسني

قال متابعون: «إن حارس مرمى عجمان علي الحوسني، يستحق دعوته إلى ارتداء قميص المنتخب الوطني وتمثيله، على الرغم من أن عمره تعدى الـ30 سنة، وذلك لما يتمتع به من إمكانات، وأيضاً لدوره البارز في دوري أدنوك للمحترفين».