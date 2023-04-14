فريق اتحاد الكرة يتوج بلقب بطولة "القابضة" (ADQ)

اختتمت أمس فعاليات النسخة الثانية من بطولة "القابضة" (ADQ) الرمضانية التي نظمتها الشركة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، وحضر حفل الختام محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وأنس جودت البرغوثي الرئيس التنفيذي للعمليات في "القابضة" (ADQ)، والدكتور سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعدد من المسؤولين.

وتوج فريق اتحاد الإمارات لكرة القدم بلقب البطولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق موانىء أبوظبي بهدف دون مقابل. كما تم توزيع الجوائز الفردية على اللاعبين والفرق، حيث نال فيكتور من فريق اتحاد الكرة جائزة أفضل حارس مرمى، وزميله بوغدان جائزة أفضل لاعب، وحصل أحمد نجيب من صحة ( 1 ) على هداف البطولة، وحقق فريق WIO لقب الفريق المثالي و ADQ أفضل فريق منافس.