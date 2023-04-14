تشكيلة

قال مدرب في أحد أندية الدرجة الأولى، إن الإصابات الكثيرة التي يعانيها الفريق تربكه بشكل كبير، وإنه مضغوط بسبب تشكيلة المباراة المقبلة المهمة، ولو كان الأمر بيده لشارك بنفسه لسد النقص في خط الدفاع، على حد تعبيره.

مدرب

لاحظ مراقبون حالة التوتر الواضحة على مدرب أجنبي في أحد أندية دوري المحترفين، بعدما بدأت أسهمه تتراجع كثيراً في أعقاب المستوى المتواضع الذي ظل يظهر عليه الفريق في الفترة الأخيرة.

قضاة

قال إداري في دوري الدرجة الأولى، إنه يفضل عدم تنزيل حكام دوري أدنوك للمحترفين ليديروا مباريات في بطولة الهواة، بعد وقوعهم في أخطاء تحكيمية، لأن الحكم سيقود المباريات وهو يشعر بأنه يقضي عقوبة، لذلك تتكرر الأخطاء، وقد يؤثر ذلك في النتائج.