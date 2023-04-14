نادي مليحة بطل المنطقة الوسطى لكرة الطائرة

ظفر فريق مليحة للناشئين بلقب بطولة المنطقة الوسطى لكرة الطائرة، التي نظمتها إدارة ناشئة مليحة التابعة لناشئة الشارقة، تحت مظلة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بحكومة الشارقة في سياق الفعاليات الرياضية الرمضانية. من جهته، أعرب أمين السر العام لنادي مليحة، سالم راشد الكتبي، عن سعادة أسرة نادي مليحة بهذا الإنجاز لناشئي النادي في بطولة المنطقة الوسطى لكرة الطائرة المقامة بناشئة مليحة. وقال في تصريحات صحافية: «إن بطولة المنطقة الوسطى لكرة الطائرة قدمت أجمل صورة في دعم المنافسات لفئة مرحلة الناشئين، والاهتمام بهم وتحفيزهم على العطاء والتميز في الرياضة والإبداع خلال ليالي شهر رمضان الكريم، والوصول إلى تحقيق طموحهم في منافسات فارقة».