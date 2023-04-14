نهائي كأس رئيس الدولة لكرة الطائرة سيُقام في أبوظبي

قرر اتحاد كرة الطائرة، وفق بيان أصدره أمس، إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2022-2023 في أبوظبي، وذلك «بغض النظر عن الفريقين طرفي المباراة النهائية».

وتنطلق البطولة اليوم بإقامة أربع مباريات تجمع شباب الأهلي مع عجمان الساعة 10:30 مساء على صالة نادي الوصل، وفي التوقيت

ذاته يلعب حتا مع العين على صالة شباب الأهلي، بينما يلتقي النصر مع بني ياس الساعة 9:30 بعد الإفطار على صالة العين، والوصل مع الجزيرة على صالة القطارة في العين الساعة 9:30 أيضاً.

يذكر أن البطولة تنطلق مع ختام دورة ند الشبا الرمضانية، التي شهدت إقامة بطولة كرة طائرة دولية، فاز بلقبها فريق «الإمبراطور»، حيث تعد كأس رئيس الدولة البطولة الرابعة والختامية لبطولات الموسم الجاري 2022-2023، بعدما حسم بني ياس لقبي الدوري وكأس السوبر، ونال الجزيرة لقب كأس نائب رئيس الدولة.