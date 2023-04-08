مباريات اليوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري أدنوك للمحترفين

شباب الأهلي - البطائح 22:00

كأس الملك سلمان

الوحدة - البرج 22:00

دوري الدرجة الأولى

الجزيرة الحمراء - دبا الحصن 22:00

العربي - سيتي 22:00

الدوري الإنجليزي

مان يونايتد - إيفرتون 15:30

برينتفورد - نيوكاسل 18:00

ولفرهامبتون - تشلسي 18:00

ساوثهامبتون - سيتي 20:30

الدوري الإسباني

ريال مدريد - فياريال 23:00

الدوري الإيطالي

لاتسيو - يوفنتوس 22:45

الدوري الألماني

فرايبورغ - البايرن 17:30

الدوري الفرنسي

نيس - سان جرمان 23:00

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