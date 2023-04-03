الرميثي يتوّج ببطولة الإمارات لقفز الحواجز.. والظاهري بطل بكأس الاتحاد

توّج الفارس محمد شافي الرميثي على صهوة الفرس «كارامبا» من نادي أبوظبي للفروسية، بطلاً لفرسان الفئة الأولى في بطولة الإمارات الـ24 لقفز الحواجز 2023، والتي جرت فعالياتها على ميدان صالة أكاديمية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم في أبوظبي.

وأقيمت البطولة بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية شركة لونجين راعي دوري الامارات لقفز الحواجز وبدعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي.

وتضمنت المنافسة 15 شوطاً لجميع فئات فرسان الإمارات لقفز الحواجز، على مدى ثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد، وبلغ مجموع جوائزها 600 ألف درهم.

حضر المنافسات وتوّج الفائزين، أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية.

وفاز الفارس هزاع حمد الظاهري والجواد «إلوي» من نادي أبوظبي للفروسية، في منافسة كأس الاتحاد، وجاءت من شوطين، الأول من جولة واحدة، والثاني من جولتين على حواجز 130 سم، وتنافس فيها 23 فارساً، نجح منهم 4 فرسان في إكمال الجولات دون خطأ.