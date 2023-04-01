مباريات اليوم
دوري أدنوك للمحترفين
العين - شباب الأهلي 22:00
الوصل - الجزيرة 22:00
الظفرة - بني ياس 22:00
دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن - بينونة 22:00
العروبة - مصفوت 22:00
فرسان هسبانيا - العربي 22:00
أبطال إفريقيا
الأهلي - الهلال 23:00
الوداد - شبيبة القبائل 02:00
الترجي - بلوزداد 02:00
الدوري الإنجليزي
سيتي - ليفربول 15:30
أرسنال - ليدز 18:00
تشلسي - أستون فيلا 20:30
الدوري الإسباني
إلتشي - برشلونة 23:00
الدوري الألماني
البايرن - دورتموند 20:30
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