مباريات اليوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري أدنوك للمحترفين

العين - شباب الأهلي 22:00

الوصل - الجزيرة 22:00

الظفرة - بني ياس 22:00

دوري الدرجة الأولى

دبا الحصن - بينونة 22:00

العروبة - مصفوت 22:00

فرسان هسبانيا - العربي 22:00

أبطال إفريقيا

الأهلي - الهلال 23:00

الوداد - شبيبة القبائل 02:00

الترجي - بلوزداد 02:00

الدوري الإنجليزي

سيتي - ليفربول 15:30

أرسنال - ليدز 18:00

تشلسي - أستون فيلا 20:30

الدوري الإسباني

إلتشي - برشلونة 23:00

الدوري الألماني

البايرن - دورتموند 20:30

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