الخديم: اللاعبون الموهوبون أحوج إلى النصيحة

أكد مدرب فرق دبا الفجيرة ومسافي سابقاً ورديف النواخذة الحالي، محمد عبيد الخديم، أن اللاعبين الموهوبين وممن هم في الأعمار المبكرة أكثر حاجة لإسداء النصح لهم لكي ينجحوا في مسيرتهم الرياضية، سواء كان ذلك في كرة القدم أو في غيرها من الرياضات، لتفادي الأخطاء التي تصادفهم، بما يسهم في استدامة مواهبهم ليتمكنوا من دعم الرياضة الإماراتية.

وأوضح الخديم لـ«الإمارات اليوم»، أن «أكثر من جهة يتوجب عليها إسداء النصيحة للاعبين في الأعمار المبكرة، خصوصاً اللاعبين الموهوبين من المواطنين، وعلى رأس هذه الجهات الاتحادات الرياضية وإدارات الأندية المعنية بالدرجة الأولى بتقديم أفضل درجات الدعم، ومنها دعوة اللاعبين للعب مع المنتخبات الوطنية للمراحل السنية والأندية، لتوفير عناصر التدريب والحوافز بشكل منتظم، وتوفير الأجواء الإيجابية بشكل دائم».

وتابع: «النصيحة الأخرى توجه إلى العائلة، وتحديداً للوالدين، لزرع الثقة في نفوس أولادهم الرياضيين الموهوبين، ودعم طموحهم، وأيضاً للأم دور كبير في توفير طعام يتناسب وممارسة الرياضة، حتى يتمكن الرياضي من الحفاظ على وزنه، بينما ننصح مدربي الفرق التي فيها لاعبون موهوبون بإشراك هؤلاء اللاعبين لوقت كافٍ في المباريات، والعمل على تطوير مواهبهم خلال التدريبات، وحث زملائهم في الفريق على التعاون معهم، والتخلي عن المزاجية، ومنحهم الدافع المطلوب للاستمرار».

وأضاف الخديم: «هناك نصائح تقدم إلى وكلاء الأعمال الرياضيين، تتمثل بضرورة منح اللاعبين فرص تطوير أنفسهم، وعدم إغرائهم بعقود مالية مغرية تحول وجهة اللاعب من كونه يبحث عن تطوير موهبته إلى أن يفكر في المغريات، لذلك يتوجب التعاون بين الجميع للوصول إلى النتيجة المطلوبة».

وختم الخديم: «هذه النصح ليست غائبة عن أنديتنا، ولكنها فرصة للتذكير».

5 نصائح

1- الاتحادات الرياضية مطالبة بدعوة اللاعبين للعب مع المنتخبات الوطنية للمراحل السنية.

2- على الأندية توفير عناصر التدريب والحوافز وتوفير الأجواء الإيجابية للاعبين.

3- للعائلة دور كبير في زرع الثقة في أنفس أولادها الرياضيين ودعم طموحهم.

4- للأم دور كبير في توفير طعام يتناسب مع الرياضي لأهميته في الحفاظ على وزن اللاعب.

5- أطالب وكلاء الأعمال بضرورة منح اللاعبين فرص تطوير أنفسهم وعدم إغرائهم بعقود مالية.