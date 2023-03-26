منتخب الإمارات الأولمبي يكسب فيتنام ويتأهل لنهائي البطولة الدولية الودية

حقق منتخب الإمارات الأولمبي الفوز على منتخب فيتنام بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الأهلي القطري، ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة الدولية الودية في الدوحة.

سجل أهداف منتخبنا، ياسر حسن 51 وأحمد محمود 65، ومحمد يوسف 83، عبدالله عبدالعزيز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ومع ختام الجولة الثانية، رفع الأبيض الأولمبي رصيده من النقاط إلى 6 نقاط، حيثُ فاز في الجولة الأولى على منتخب قطر بهدف دون رد سجله اللاعب أحمد فوزي.

وتُقام في العاشرة مساء يوم الثلاثاء المقبل مباريات الجولة الثالثة والختامية للبطولة، وذلك لتحديد مراكز المنتخبات.