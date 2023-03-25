الفحل الياباني «أوشبا تيسورو» بطلاً لكأس دبي العالمي 2023

انتزع الفحل الياباني «أوشبا تيسورو»، لقب الشوط الرئيسي في أمسية كأس دبي العالمي 2023، الحدث الأبرز والأهم عالمياً في مجال سباقات الخيل، والذي أقيم مساء اليوم السبت على مضمار «ميدان».

ونجح الجواد «أوشبا تيسورو» البالغ من العمر 6 سنوات، المملوك لشركة ريوتوكوجي كنجي القابضة، بقيادة الفارس يوجا كواجا، وإشراف نوبورو تاكاجي، في حصد لقب كأس دبي العالمي للخيول في نسخته السابعة والعشرين الذي أقيم للخيول المهجنة الأصيلة، من الفئة الأولى، لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، وشارك فيه 15 من نخبة خيول السباق في العالم.

وقطع «أوشبا تيسورو» مسافة السباق في زمن قدره 2:03:25 دقيقة، وحصل على جائزة المركز الأول وقدرها 6.96 مليون دولار، فيما حل الجواد الإماراتي «الجيرز» لحمدان سلطان علي السبوسي بقيادة جيمس دويل برات، وبإشراف المدرب دووج أونيل، في المركز الثاني وجائزة مالية قدرها 2.4 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث الجواد السعودي «إمبلم رود» لمالكه الأمير سعود بن سلمان بإشراف المدرب أحمد عبد الواحد وقيادة الفارس عادل الفريدي، ليحصد 1.2 مليون دولار.