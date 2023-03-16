مقاضاة

رفض أحد أندية دوري المحترفين مقاضاة مشجع من فريق منافس، بعدما ارتكب تجاوزات ضد النادي من خلال مقطع فيديو مسجل قبل لقاء الفريقين في الجولة الماضية، إذ أكد عضو مجلس إدارة أن النادي سيسامح المشجع حال تقدمه بالاعتذار.

مبخوت

رحّبت أوساط رياضية بعودة مهاجم الجزيرة علي مبخوت إلى صفوف المنتخب مجدداً، بعد الإعلان عن اختياره في القائمة الجديدة التي أعلنها المدرب أروابارينا، بعدما غاب طوال الفترة الماضية، رغم أنه يأتي في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري.

مفاجأة

فاجأ مدرب أجنبي في دوري المحترفين شركة كرة القدم في ناديه، بطلبه الاستغناء عن أحد النجوم الكبار في الفريق، الذي تم التعاقد معه بداية الموسم الحالي، والسبب غياب المردود المتوقع من اللاعب، رغم سابق خبراته مع أندية أخرى لعب لها من قبل.