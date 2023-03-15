مقترح

قال مقربون من مدرب سابق في أحد أندية دوري المحترفين، إن مسؤولاً في النادي اقترح عودة مدرب سابق للفريق للعمل ضمن الجهاز الفني أو في قطاع المراحل، للاستفادة من خبراته في هذا المجال، إلا أن مقترحه قوبل بالرفض من مجلس الإدارة.

عرض

لاحظ متابعون تداول وسائل تواصل اجتماعي أسماء لاعبين دخلوا فترة الأشهر الستة مع أنديتهم بغرض الترويج لهم، على الرغم من أن بعضهم لا يشارك حتى مع فريقه.

حتا

أكد رياضيون أن عودة فريق حتا بالنتيجة بعد التأخر بها في آخر مباراتين تعكس هوية الفريق البطل، وأنه قريب من التأهل للعب في الموسم المقبل بدوري أدنوك للمحترفين.