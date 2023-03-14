الفارس تريفور يحلّق بكأس «فيرتوس» في دبي

حلّق الفارس الإيرلندي تريفور برين، على صهوة الفرس «غيرماين دبليو» بكأس «فيرتوس» في ختام بطولة قفز الحواجز الدولية من فئة النجمتين، التي استضافها وأدارها مركز الإمارات للفروسية في دبي، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، على مدى ثلاثة أيام، واختتمت أول من أمس.

شهد منافسات الختام وتوّج الفائزين بالألقاب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، اللواء الدكتور محمد العظب، وعضو مجلس إدارة النادي خليفة الفلاسي، ونائب مدير النادي يوسف الملا.