موافقة

وافق لاعب أجنبي، يلعب معاراً في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، على استمراره مع الفريق في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن القرار في يد ناديه المعار منه لتحديد إن كان سيتم تجديد إعارته أم ينتقل بشكل نهائي.

غضب

قال مقربون من مدرب أجنبي بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين إن المدرب بدا غاضباً من بعض مشجعي الفريق، بسبب الانتقادات التي وجهت إليه من قبلهم، وتحميله النتائج السلبية الأخيرة للفريق الذي تعرض لهزة كبيرة، على الرغم من أنه بدأ الموسم بشكل جيد.

رفض

رفض مدرب، سبق له التدريب في الدوري الإماراتي الموسم قبل الماضي، العودة مجدداً للعمل مع الفريق ذاته الذي تولى تدريبه، بعد أن تلقى عرضاً من إدارة النادي لتولي المهمة، نظراً لارتباطه بالعمل مع نادٍ عربي آخر.