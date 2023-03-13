انتقاد

انتقد جمهور أحد أندية دوري المحترفين الطريقة التي يلعب بها المدرب الحالي وهي نفسها طريقة المدرب السابق ما تسبب في خسارة الفريق لعدد من النقاط المهمة سواء على ملعبه أو خارجه، مطالبين المدرب بتغيير طريقته.

عقد

استغرب لاعب في أحد أندية دوري المحترفين تكرار سؤاله عن مستقبله مع الفريق، مشيراً إلى أن الوقت ليس مناسباً للحديث عن تجديد عقده، مشدداً على أن تركيزه هو مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات.