منتخبا الرجال والشباب يتوجان بالبرونز في «خليجي الغولف»

توج منتخبا الرجال والشباب للغولف بالميدالية البرونزية في بطولة الخليج للفردي والفرق التي اختتمت أمس واستضافتها العاصمة البحرينية المنامة.

وحصد منتخب الرجال المكون من أحمد سكيك وحسن المشرخ وخليفة المسعود وسيف ثابت الميدالية البرونزية، بينما عادت الوصافة إلى منتخب البحرين، وتوجت قطر بالميدالية الذهبية.

وتمكن منتخب الشباب المكون من راشد الجسمي ومحمد سكيك وراشد النقبي من انتزاع المركز الثالث والبرونزية بإجمالي 55 ضربة فوق المعدل، بينما عادت الفضية إلى عمان، وتوج البحرين بالذهب.

ونجح لاعب المنتخب أحمد سكيك في انتزاع الفضية بإجمالي 10 ضربات فوق المعدل.